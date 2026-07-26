Lazio, Gattuso a LSC: "Chapeau ai ragazzi, sono soddisfatto"

A margine del secondo test di questa preparazione, ai microfoni ufficiali del club è intervenuto Gennaro Gattuso. Queste le considerazioni del mister: "Nervosismo in campo? L’importante è avere rispetto. Sicuramente oggi saremmo rimasti in 10, dobbiamo stare attenti perché non si reagisce. Lo so che siamo un po’ annebbiati, stiamo lavorando tanto ma bisogna migliorare anche su questo aspetto qua. Sicuramente se fosse stata una partita di campionato saremmo rimasti in 10 meritatamente. Stiamo lavorando bene, è un piacere. Ripeto le stesse frasi che ho ripetuto cinque giorni fa. È una squadra che lavora bene e sta bene insieme, stiamo lavorando tanto. Sono contento e soddisfatto di quello che sto vedendo, ci manca qualcosina e lo sappiamo. Speriamo di riuscire a completare la rosa. Chapeau alla volontà di questi ragazzi".

"Gol? Sono contento, ma non devono arrivare solo per i due attaccanti. Penso che, per come vogliamo giocare, anche gli attaccanti esterni devono avere le possibilità. È importante creare occasioni e sfruttarle, la cosa che mi interessa di più è tenere bene il campo e giocare col coraggio".

"Rovella? Gli ho dato un buffetto, un giocatore con le sue qualità come è possibile che è il primo gol che fa?! Se riusciamo fare bene le preventive e tenere bene il campo si può trovare in quelle posizioni e speriamo possa andare in gol anche lui".

"Ringraziando dio, l’abbiamo sfangata anche oggi pomeriggio. Abbiamo solo piccoli problemi tranne Tavares che gli fa male un po’ il ginocchio. A livello muscolare non abbiamo perso nessuno, sono solo piccole contratture e ci sta. Li stiamo gestendo e sono contento. Oggi è arrivata la moglie, starò con lei un giorno e mezzo".

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