Luglio è il mese dei ricordi da vivere: da Gold Art ogni emozione trova il suo posto nel tempo
Luglio è il mese dei ricordi da vivere: da Gold Art ogni emozione trova il suo posto nel tempo
Gold Art – Laboratorio orafo
Via Cherso 188, Roma
06 215 77 50
Luglio è il mese dell'estate vera.
Quello delle partenze, delle serate all'aperto, delle vacanze condivise e delle fotografie che finiscono negli album dei ricordi.
È il mese in cui si vive di più.
Ed è proprio quando si vive di più che nascono le emozioni che meritano di restare.
Ci sono momenti che non tornano. I ricordi sì.
Un viaggio.
Un anniversario.
Una promessa.
Un compleanno speciale.
Una giornata che non si vuole dimenticare.
La vita è fatta di attimi che passano in fretta, ma che possono lasciare un segno per sempre.
Da Gold Art ogni gioiello nasce con questo obiettivo: trasformare un'emozione in qualcosa che possa accompagnarti nel tempo.
Perché il valore più grande non è ciò che si vede.
È ciò che si ricorda.
Un'estate da regalare
Luglio è il periodo perfetto per sorprendere chi ami.
Un gioiello personalizzato può raccontare una storia, custodire una data importante o celebrare un legame che merita di essere ricordato.
Un nome inciso.
Una frase speciale.
Un simbolo che appartiene soltanto a voi.
Piccoli dettagli che diventano emozioni da indossare ogni giorno.
Artigianalità, esperienza e personalizzazione
Nel laboratorio orafo Gold Art ogni creazione viene realizzata con cura, attenzione e passione artigianale.
Tra i servizi disponibili:
* creazione di gioielli su misura
* incisioni personalizzate
* riproduzione di firme e disegni
* riparazioni
* dorature e rodiature
* trasformazione di gioielli esistenti
Perché ogni storia è diversa.
E merita qualcosa di unico.
Un'estate che lascia il segno
Le vacanze finiscono.
Le stagioni passano.
I momenti più belli diventano ricordi.
Ma ci sono emozioni che possono continuare a vivere ogni giorno.
Basta trovare il modo giusto per custodirle.
E spesso quel modo prende la forma di un gioiello.
Per i lettori de lalaziosiamonoi.it
Presentandoti presso Gold Art potrai ricevere una consulenza dedicata per creare o personalizzare il gioiello perfetto per la tua occasione speciale.
Gold Art
Dove ogni emozione prende forma.
Dove ogni ricordo trova valore.
Dove un regalo... resta. ✨