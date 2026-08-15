Lazio tra Sutalo e Chaloupek, ma non solo: il punto sulla difesa

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CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Gennaro Gattuso aspetta un difensore. Insieme all'attaccante, è la sua priorità più grande. In questo momento sono due i nomi in pole per la Lazio: si tratta di Josip Sutalo dell'Ajax e di Stepan Chaloupek dello Slavia Praga. Però, secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, da Formello non danno per chiusa la trattativa che porta a Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Infine, l'ultimo nome è quello che porta a Fikayo Tomori, in uscita dal Milan.