Lazio, fissate le visite mediche di Frattesi: ecco quando

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Davide Frattesi sarà presto un nuovo giocatore della Lazio, la trattativa per il trasferimento nella Capitale si è conclusa in modo positivo e ora restano da ultimare alcuni passaggi che porteranno poi all'annuncio. Il centrocampista è atteso a Formello dove svolgerà prima le consuete visite mediche di rito che, come appreso dalla nostra redazione, sono state fissate per la giornata di domani. Poi, una volta superate, potrà siglare il contratto che lo legherà ufficialmente al club biancoceleste.

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