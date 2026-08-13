Bologna, il punto in vista della Lazio: tra infortuni, acciacchi e cessioni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Bologna continua la sua preparazione verso la prima partita della nuova stagione. Il 24 agosto i felsinei ospiteranno la Lazio al Renato Dall'Ara e vogliono farsi trovare pronti per questo appuntamento dopo un pre-campionato difficile. Per Domenico Tedesco sarà l'esordio sulla panchina rossoblù e vuole goderselo al massimo.

Nel frattempo, però, deve fare i conti anche con mercato, acciacchi e giocatori in ritardo. Arrivati Piccoli e Dovbyk, ha perso però Castro e Dallinga: l'attacco delle ultime stagioni. In infermeria c'è ancora il doppio ex Nicolò Casale che non è partito alla volta di Brighton, dove giocherano domani in amichevole il Bologna.

A proposito di difesa, Tedesco deve valutare anche le condizioni di Heggem, rientrato una settimana fa dalle vacanze post-Mondiale. Il norvegese dovrà recuperare la preparazione atletica e ritrovare il ritmo partita così come Artem Dovbyk. L'ex Roma nell'ultima stagine ha giocato poco ed ès tato spesso infortunato, difficilmente sarà al 100% per il prio appuntamento dell'anno.