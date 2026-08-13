Calciomercato Lazio | Icardi, la tentazione c’è: contatto per l’argentino
RASSEGNA STAMPA - Una pazza idea per cambiare volto e peso all’attacco. Si chiama Mauro Icardi, nuovo nome sul taccuino della Lazio. L’indiscrezione delle ultime ore trova conferme: c’è stato un contatto con il ds biancoceleste per capire disponibilità e condizioni dell’argentino. Un’operazione complicatissima, soprattutto per i costi, ma non esclusa dal suo entourage.
Icardi aspetta e valuta le proposte, con una priorità precisa: tornare a giocare la Champions League. La Lazio non può garantirgliela, ma prova a convincerlo con la possibilità di tornare protagonista in Serie A. Sarebbe un colpo completamente diverso da quelli immaginati finora, anche per l’impatto mediatico.
Il nodo principale è l’ingaggio, spiega il Corriere dello Sport, oggi fuori dai parametri della Lazio. Servirebbe uno sforzo importante da entrambe le parti. L’entourage dell’argentino valuta anche opportunità in Arabia Saudita, Qatar, Brasile, Argentina e Messico, ma non chiude la porta a Formello.