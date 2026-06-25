Serie A | Bologna - Lazio, dove vedere il match in tv e in streaming
25.06.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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La Serie A 2026/27 della Lazio inizia dal Dall'Ara. La Lazio di Gattuso debutterà in campionato contro il Bologna di Domenico Tedesco, che ha preso il posto in panchina di Vincenzo Italiano. La gara, valida per la prima giornata, è in programma per lunedì 24 agosto alle 18:30 e sarà visibile in esclusiva in diretta tv su DAZN tramite l’app su Smart TV oppure utilizzando una console di gioco o dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Bologna - Lazio sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN o tramite l’app su PC, tablet e smartphone.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.