Lazio, ecco le prime risposte sul Flaminio: attesa per il parere delle Belle Arti

RASSEGNA STAMPA - Sono attese per oggi le prime indicazioni dalla conferenza dei servizi preliminare chiamata a esaminare il progetto della Lazio per lo Stadio Flaminio, lo storico impianto romano che da anni versa in condizioni di degrado e che il club biancoceleste vorrebbe trasformare nella propria nuova casa.

Lo schema di convenzione presentato dalla Lazio prevede che Roma Capitale conceda a una Newco, società costituita ad hoc, il diritto di superficie sull'area dello stadio per 90 anni. L'operazione comporterebbe un investimento complessivo di 437,5 milioni di euro, di cui 10 milioni destinati al capitale sociale.

Il Piano economico-finanziario presentato dal club, tuttavia, non sarà oggetto di valutazione nella conferenza dei servizi preliminare. Il documento verrà prima analizzato dal Comune, mentre il tavolo si concentrerà sugli altri aspetti del progetto, a partire da quelli architettonici.

È proprio qui che si concentra uno dei nodi principali. Per raggiungere la capienza prevista di circa 50 mila posti, la Lazio ha ipotizzato la realizzazione di una sovrastruttura "poggiata" su appositi cavalletti. Una soluzione che non convince pienamente la Soprintendenza speciale di Roma, che ha chiesto al club di preservare il più possibile il disegno originale dell'opera di Pier Luigi Nervi.

Il parere delle Belle Arti è dunque quello più atteso. La valutazione della Soprintendenza potrebbe infatti risultare decisiva per indirizzare il futuro del progetto e stabilire fin dove la Lazio potrà spingersi nella trasformazione del Flaminio senza alterarne le caratteristiche originarie.