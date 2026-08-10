Zaccagni show: doppietta da capitano, la Lazio chiude con un'altra rimonta

RASSEGNA STAMPA - Ancora una rimonta nel segno di Mattia Zaccagni. La Lazio supera 2-1 il Frosinone e chiude con una vittoria il precampionato, al termine della sesta amichevole estiva. È la quarta volta che i biancocelesti sono costretti a reagire dopo essere andati sotto. A prendersi la scena è stato il capitano, autore di una doppietta che gli permette di raggiungere Ratkov a quota sei gol e di chiudere da capocannoniere dell'estate.

Il primo arriva con un movimento da centravanti vero: Marusic spinge sulla destra e mette in mezzo un cross preciso, Zaccagni legge alla perfezione il taglio in area e con un destro al volo indirizza il pallone all'angolino. Il pareggio arriva appena dieci minuti dopo il vantaggio firmato da Calò. La Lazio cresce nella ripresa e trova il sorpasso proprio allo scadere. Lazzari, appena entrato, si procura il rigore dopo essere stato steso da Zerbin. Dal dischetto va Zaccagni: Palmisani viene spiazzato e il capitano completa la rimonta, firmando il 2-1 e la sua sesta rete dell'estate.

Per Gattuso è una vittoria utile, ma le prove generali in vista dell'esordio in Coppa Italia contro il Mantova non sono state prive di segnali d'allarme. Il Frosinone, unica avversaria di Serie A affrontata nel precampionato, seppur neopromossa, ha messo maggiormente alla prova i biancocelesti. La reazione, almeno, è stata immediata.