Calciomercato, la Lazio incassa un altro 'no': riparte la ricerca dell'attaccante

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio ha incassato ancora un altro “no”. Come vi avevamo anticipato, Ivanovic ha deciso di proseguire la sua carriera al Lens scansando i biancocelesti. A fare la differenza è la Champions League che i francesi disputeranno in questa stagione. Una mossa che costringe Lotito e Fabiani a ripartire da zero nella ricerca dell’attaccante da consegnare a Gattuso. Il tecnico lo ha ripetuto anche in conferenza post amichevole col Frosinone, si aspetta un rinforzo offensivo così come in difesa ma il tempo stringe. Il classe 2003 era in cima alla lista dei vorrei, insieme a Gimenez del Milan ma l’affare per il messicano resta complicato.

Ci sono delle piste alternative percorribili che, ricorda Il Corriere dello Sport, portano a Pinamonti e Lucca. Ma anche in questo caso le difficoltà sono sempre le stesse. Il Sassuolo chiede intorno ai 15 milioni per Pinamonti e la Lazio per arrivarci ha bisogno o di uno sconto o di una cessione. Lo stesso per l’attaccante del Napoli, serve una formula favorevole per arrivarci. Piccoli, prosegue il quotidiano, è un altro nome su cui però c’è il Bologna. Nei giorni scorsi era stato proposto Joselu che ha 36 anni ed è svincolato.

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