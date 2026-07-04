ROAD TO ITALY - Turismo record, ma il personale manca: l'importanza della formazione

Il progetto promosso da SIA Servizi Integrati continua a crescere: formazione mirata, dialogo con le imprese e un modello concreto per trasformare...

Turismo record, personale introvabile: perché la vera sfida dell’estate non è riempire le strutture ma trovare competenze

L’Italia si prepara a vivere un’altra estate da protagonista.

Le prenotazioni aumentano, le località turistiche si riempiono, gli alberghi registrano richieste in crescita e l’intero comparto dell’accoglienza si conferma uno dei motori più importanti dell’economia nazionale.

Eppure, dietro i numeri positivi del turismo, esiste una questione che continua a preoccupare migliaia di imprese.

La vera emergenza non è più attirare clienti.

È trovare persone preparate per accoglierli.

Per anni il settore ha affrontato il problema cercando soluzioni rapide.

Assunzioni stagionali.

Ricerca continua di personale.

Sostituzioni frequenti.

Turnover considerato quasi inevitabile.

Oggi però lo scenario è cambiato.



Sempre più imprenditori stanno comprendendo che il tema non riguarda soltanto la quantità delle persone disponibili.

Riguarda soprattutto la qualità delle competenze.

Il turismo cresce più velocemente della disponibilità di personale

Hotel, resort, villaggi turistici, strutture ricettive, ristoranti e servizi collegati all’accoglienza hanno bisogno di figure sempre più specializzate.

Non basta coprire una posizione.

Serve personale capace di inserirsi rapidamente nei processi aziendali, comprendere gli standard richiesti, relazionarsi con una clientela internazionale e contribuire alla qualità del servizio.

È qui che emerge la vera fragilità del sistema.

Molte aziende riescono ancora a trovare candidati.

Molto più difficile diventa trovare persone realmente pronte ad affrontare le esigenze operative del settore.

E ogni errore di inserimento produce costi che raramente compaiono nei bilanci.

Tempo perso.

Formazione da ripetere.

Riduzione della produttività.

Carico aggiuntivo per il personale già presente.

Il problema non è assumere. È creare continuità

Negli ultimi anni il mercato del lavoro ha iniziato a cambiare profondamente.

Le imprese non cercano più soltanto personale.

Cercano stabilità.

Cercano continuità.

Cercano persone in grado di crescere insieme all’organizzazione.

Per questo motivo stanno assumendo sempre maggiore importanza i percorsi che collegano formazione, sviluppo delle competenze e inserimento professionale.

Non si tratta semplicemente di selezionare candidati.

Si tratta di prepararli prima dell’ingresso in azienda.

Un passaggio che oggi rappresenta una delle principali differenze tra un inserimento efficace e uno destinato a creare difficoltà operative.

La formazione come investimento produttivo

Per molto tempo la formazione è stata considerata un’attività accessoria.

Oggi sta diventando una leva strategica.

Le aziende più evolute hanno compreso che investire nelle competenze significa ridurre inefficienze, migliorare l’organizzazione e costruire valore nel lungo periodo.



È una visione che trova spazio anche nel lavoro sviluppato da Road To Italy® e SIA Servizi, realtà che operano con un approccio orientato alla costruzione di percorsi formativi e professionali collegati ai reali fabbisogni delle imprese.

L’obiettivo non è limitarsi a favorire l’incontro tra domanda e offerta.

L’obiettivo è creare allineamento.

Tra competenze richieste.

Tra cultura del lavoro.

Tra esigenze produttive.

Tra aspettative delle aziende e preparazione delle persone.

Il futuro dell’accoglienza passa dalle competenze

L’estate 2026 conferma una tendenza sempre più evidente.

Le strutture che riusciranno a distinguersi non saranno soltanto quelle capaci di attrarre turisti.

Saranno quelle capaci di costruire team preparati, affidabili e pronti ad affrontare un mercato sempre più competitivo.

Perché il turismo continua a crescere.

Ma la differenza, oggi, non la fanno più soltanto le destinazioni.

La fanno le persone.

E soprattutto le competenze che riescono a portare dentro le imprese.

Per approfondire il progetto:

Road To Italy®

www.roadtoitaly.eu