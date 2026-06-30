Lazio, Rambaudi: "Piccoli? Lo vedrei bene. Nuno Tavares mi piace e..."

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© foto di Federico De Luca 2026

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, l'ex attaccante Roberto Rambaudi ha parlato del futuro della Lazio soprattutto sul mercato, esprimendo il suo pensiero sul possibile nuovo centravanti (tra Lucca e Piccoli) e sui terzini sinistri (Nuno Tavares e Pedraza). Di seguito le sue parole.

“Tra Lucca e Piccoli scelgo il secondo, è un giocatore tignoso. Attacca la profondità, fa a sportellate, ha il tiro in porta. Io lo vedrei bene qui. Tavares in partenza? A me è un calciatore che piace. Con lui ci vogliono ‘bastone e carota’, non si possono avere sempre i suoi tempi. Secondo me, se sta bene fisicamente, con le qualità tecniche che ha, è un fattore. Pedraza? Lo conosco poco. Le premesse sono buone ma dobbiamo aspettare di vederlo all’opera prima di poter dare giudizi”.