Lazio, a tutto Zac: il capitano non si ferma neanche in vacanza

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RASSEGNA STAMPA - Mattia Zaccagni vuole arrivare al ritiro estivo in piena forma ed è per questo che è già al lavoro. Il capitano della Lazio è determinato a ripartire alla grande dopo una stagione condizionata dai problemi fisici e una lesione alla coscia. L'esterno ha sfruttato le vacanze per allenarsi duramente, postando su Instagram scatti le sedute di allenamento: scarpini ai piedi, esercitazioni tecniche e di corsa, non si sta limitando al solo lavoro in palestra.

Con Gattuso al timone, Zaccagni è pronto a essere un leader per il gruppo. Il capitano ha il compito di trascinare i compagni e di essere un riferimento per i nuovi arrivati. La stagione scorsa ha realizzato solo 3 gol in campionato, ma Zaccagni è convinto di poter fare meglio. L'estate no-stop è il primo passo verso una ripartenza con la fascia al braccio e la fiducia di Gattuso.