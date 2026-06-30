Mondiali 2026 | Cade la Germania: passa il Paraguay ai rigori

Fonte: Alessandro Vittori - Lalaziosiamonoi.it

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Il primo clamoroso verdetto dei Mondiali 2026 arriva da Boston. Si ferma ai sedicesimi il cammino della Germania, eliminata dal Paraguay in fondo a una partita con mille colpi di scena. I sudamericani di fatto hanno difeso per tutta la partita, cercando di sbarrare la squadra alle scorribande della squadra di Nagelsmann, non disdegnando qualche sortita dalle parti di Neuer, come quella che al 42' porta al gol di Enciso. Al 53' è Havertz a rimettere in parità il punteggio su assist di Wirtz e qualche minuto più tardi è ancora l'attaccante dell'Arsenal a fallire di testa la grande occasione del 2-1. Al 90' è ancora 1-1, si va ai supplementari.

AL TERZO MATCH POINT - In chiusura di primo tempo supplementare è Tah a battere di testa Gill, ma un blocco irregolare di Anton sullo stesso portiere vanifica tutto. La Germania attacca senza trovare il varco buono, il Paraguay si difendi, a volte in affanno, ma resiste. Si va ai rigori e Havertz sbaglia subito. Segue una serie di 5 rigori realizzati (Kimmich e Musiala per la Germania, Mauricio, Gomez e Galarza per il Paraguay) prima dell'errore di Woltemade: Sanabria ha il match point ma manda a lato, Amiri segna, Neuer ipnotizza Balbuena, oltranza. Quando tutto lascia presagire una vittoria tedesca, Tah manda alle stelle e Canale sfrutta il terzo match point. Il Paraguay scrive la storia e va agli ottavi contro la vincente di Francia - Svezia, la Germania torna a casa, in anticipo rispetto alle aspettative.

PRIMA VOLTA - Per la Germania è la prima sconfitta ai rigori ai Mondiali. Nei quattro precedenti erano arrivate quattro vittorie, rispettivamente contro la Francia nel 1982, il Messico nel 1986, l'Inghilterra nel 1990 e l'Argentina nel 2006. L'ultimo precedente in assoluto dagli undici metri per i tedeschi risaliva ai quarti dell'Europeo 2016, quando eliminarono l'Italia staccando il pass per la semifinale, poi persa, contro la Francia.