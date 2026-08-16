Atletica, un'altra medaglia per l'Italia a Birmingham: la Mangione è sul podio

Sono in corso a Birmingham gli Europei di Atletica 2026 che l'Italia sta vivendo da protagonista. L'ultima medaglia arrivata è un bronzo conquistato dalla staffetta femminile 4x400: Alessandra Bonora, Anna Polinari, Alice Mangione ed Eloisa Coiro. Il primo posto, l'oro, lo ha vinto l'Olanda mentre la Gran Bretagna si è piazzata al secondo posto ed è argento.

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