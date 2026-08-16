Lazio, Nuno Tavares in uscita: il Porto prepara l'offerta

CALCIOMERCATO LAZIO - Nel pomeriggio Nuno Tavares ha lanciato un messaggio social importante sul suo futuro. Il terzino portoghese ha eliminato (o archiviato) tutte le foto sul profilo Instagram con la malgia della Lazio. Una mossa tipica per chi è infelice in un club e vuole cambiare maglia per provare una nuova avventura.

Non è un segreto, d'altronde, che il futuro del portoghese potrebbe essere lontano da Formello. Il classe 2000 sente di aver concluso la sua avventura nella Capitale e vorrebbe provare a lanciarsi con una nuova casacca. Dopo gli approcci dall'Arabia Saudita e dal Besiktas di gennaio, a interessarsi nelle ultime ore sarebbe stato il Porto.

PORTO SU TAVARES - Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, infatti, il club di Francesco Farioli starebbe valutando di rinforzare la fascia mancina aggiungendo Tavares alla propria rosa. Non sarebbe stata avviata ancora nessuna trattativa, per il momento ci sarebbe stato solo un contatto tra le due società. Se il calciatore, ex Benfica, dovesse aprire alla destinazione i Dragoes potrebbero avanzare una prima offerta ufficiale.