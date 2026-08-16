Lazio, chi segnerà il primo gol ufficiale della stagione? Gli ultimi precedenti
16.08.2026 14:30 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
Si avvicina la prima gara ufficiale della stagione in casa Lazio. I biancocelesti partiranno dai trentaduesimi di finale di Coppa Italia contro il Mantova e andranno a caccia del passaggio del turno. Ma chi sarà il primo marcatore ufficiale dei biancocelesti?
Riavvolgendo il nastro di dieci anni, dal 2016 al 2019 il primato fu proprietà esclusiva di Ciro Immobile. Nel 2020 toccò a Lazzari, mentre nel 2021 a Milinkovic. Nel 2022 la stagione si aprì con l’autorete di De Silvestri, seguita da un gol ancora di Immobile che segnò anche la prima rete nel 2023.
Dopo l’addio dell’ex capitano, la Lazio trovò nel 2024 la prima rete ufficiale della stagione con Castellanos, che poi nel 2025 fece l’assist a Matteo Guendouzi.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.