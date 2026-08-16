Calciomercato Lazio | Gimenez sempre più lontano: accordo vicino con un club
Le parole di Gattuso dopo la gara con il Frosinone avevano lasciato intendere l’impossibilità di vedere Santiago Gimenez con la maglia della Lazio. Un’idea confermata dalle notizie riguardo il futuro dell’attaccante del Milan che stanno uscendo nelle ultime ore.
Il messicano, riporta Alfredo Pedullà, è tramite i suoi intermediari in costante contatto con il Porto, club che riscontra il gradimento dello stesso Gimenez e con cui le trattative vanno avanti da un paio di settimane verso una fumata bianca che potrebbe diventare effettiva nei prossimi giorni.
Per la Lazio rimangono quindi in piedi le piste Pinamonti e Icardi, con Lucca sempre sullo sfondo. Le ultime due settimane di mercato saranno decisive per consegnare un attaccante a Gattuso, pur dovendo fare i conti con tutte le difficoltà imposte dal saldo zero con cui deve fare i conti la società biancoceleste.