Lazio, Frattesi saluta l'Inter: "Non eravamo destinati a stare insieme..." - FOTO
15.08.2026 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Davide Frattesi, sul proprio profilo Instagram, ha salutato i tifosi dell'Inter dopo il trasferimento alla Lazio. Il classe 1999 si è rivolto ai tifosi nerazzurri raccontando i propri sentimenti.
"E’ vero… forse non eravamo destinati a stare insieme, forse eravamo incompatibili. Abbiamo avuto alti e bassi, ma quei momenti lí’ abbiamo spaccato il cielo a metà. È stato l’onore più grande della mia vita giocare per voi, poi quando vedevo San siro che spingeva… mi sentivo imbattibile. Purtroppo dopo quella maledetta finale qualcosa in me è cambiato ed è giusto che rimanga all’Inter solo chi può dare il 101%. Vi ho voluto bene come fratelli e sorelle, sarò sempre il vostro primo tifoso. Davide. P.S. Il cancello giallo e’ il mio eh".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.