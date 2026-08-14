DIRETTA - Lazio, Frattesi è arrivato a Formello per le visite - FT&VD
AGGIORNAMENTO ORE 19:02 - Frattesi è appena arrivato al Training Center di Formello, ad accoglierlo anche un piccolo tifoso a cui ha concesso un selfie. Qui l'ex Inter svolgerà le visite mediche di rito.
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AGGIORNAMENTO ORE 18:05 - Il centrocampista dell'Inter è atterrato in questi minuti all'aeroporto di Fiumicino, sta per iniziare la sua nuova avventura nella Capitale.
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AGGIORNAMENTO ORE 17:12 - Frattesi è partito in questi minuti dall'aeroporto di Linate, è sul volo che lo porterà nella Capitale.
AGGIORNAMENTO ORE 16:30 - Frattesi è a Linate in attesa del volo che partirà intorno alle 17, ma c'è una foto che lo vede nello scalo milanese in attesa di arrivare nella Capitale.
AGGIORNAMENTO ORE 15:35 - Il volo di Frattesi è in ritardo. La partenza da Linate è slittata di circa un'ora: attualmente è prevista intorno alle 17, con il conseguente arrivo a Fiumicino più o meno per le 18. Si attendono novità.
Finalmente Frattesi. Definito l'orario di arrivo a Roma dopo il trambusto di questa mattina (qui la ricostruzione completa di ciò che è successo): il nuovo centrocampista della Lazio sbarcherà a Fiumicino alle 17:10, con la partenza da Milano (Linate) alle 16. Dopo di che andrà a Formello per svolgere le visite mediche; domani mattina apporrà la sua firma sul contratto.
È cambiato l'accordo tra le parti: il classe '99 si unirà alla Lazio in prestito oneroso (5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 10 milioni più bonus. La società nerazzurra manterrà il 50% sulla sua futura rivendita. Adesso si attende solo il suo arrivo.