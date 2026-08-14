DIRETTA - Lazio, Frattesi è arrivato a Formello per le visite - FT&VD

WEBTV PEDRAZA ALLA LAZIO: ECCO LA FRASE PRIMA DI ENTRARE A FORMELLO - VD Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... Tra i giocatori arrivati a Formello per il raduno prima dell'inizio della nuova stagione, un solo volto nuovo, quello di Pedraza, arrivato nei giorni scorsi a Roma dal Villarreal. Primissime foto con i tifosi presenti, qualche autografo. Lo spagnolo, chiamato da un... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALLA REPUBBLICA CECA: "INTERESSE PER CHALOUPEK" CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani sono a lavoro per completare la rosa biancoceleste. Dopo il blitz inatteso per Davide Frattesi, mancano altre pedine per completare la squadra. Mancano pochi giorni all'inizio della stagione, Gattuso attende con ansia nuovi innesti.... CALCIOMERCATO LAZIO - Lotito e Fabiani sono a lavoro per completare la rosa biancoceleste. Dopo il blitz inatteso per Davide Frattesi, mancano altre pedine per completare la squadra. Mancano pochi giorni all'inizio della stagione, Gattuso attende con ansia nuovi innesti....