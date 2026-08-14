Lazio, da Tavares a Cancellieri: adesso la priorità è cedere

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RASSEGNA STAMPA - Non solo il mercato in entrata. Nelle prossime settimane, prima della chiusura del mercato, la Lazio deve assolutamente effettuare delle cessioni. Come riporta l’edizione odierna de il Corriere dello Sport la lista è piuttosto lunga: oltre all’intricata questione Romagnoli in uscita ci sono anche Cancellieri, Lazzari, Pellegrini, Tavares e Belahyane.

Alcuni club hanno mostrato il loro interesse ma gli ostacoli non mancano. Cancellieri aveva diversi estimatori in Serie A e anche in Premier ma nessuno fino ad ora ha avanzato una proposta concreta che soddisfacesse la Lazio. Situazione molto simile per Pellegrini, entrato nel mirino anche del Deportivo a Coruña, e Lazzari.

Il mercato internazionale da questo punto di vista può offrire qualche soluzione: per Belahyane ci sono infatti sirene turche così come per Tavares: il portoghese era prima finito nel mirino del Porto e poi in quello del Besiktas che però aveva scelto Ouattara.

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