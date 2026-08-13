Ex Lazio | Giuntoli esalta Sarri: "Non lo dovrei dire ma..."

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In occasione della conferenza stampa si presentazione di Gianluca Gaetano come nuovo giocatore dell'Atalanta ha parlato anche il direttore sportivo della Dea, Cristiano Giuntoli. Quest'ultimo ha commentato anche l'arrivo di Maurizio Sarri dopo l'esperienza sulla panchina della Lazio.

"Di Maurizio Sarri ho una grandissima stima, non lo si cita ma è il primo e più grande acquisto". Poi ha aggiuntio: "Per via del Mondiale il mister ha potuto lavorare con la squadra al completo soltanto da poche settimane, adesso stiamo facendo grandi valutazioni. La proprietà ci è stata molto vicina da quando l’ho proposto, con sforzi importanti per portarlo via a un’avversaria: il primo grande acquisto è stato proprio lui".