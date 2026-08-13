Ex Lazio | Gaetano è già pazzo di Sarri: "Allenatore forte! Ci chiede di..."
13.08.2026 15:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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Nel corso della conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore dell'Atalanta, Gianluca Gaetano ha parlato anche di Maurizio Sarri, ex allenatore della Lazio:
"Con il mister, dall’inizio, c’è stato un buon feeling, mi dà le indicazioni giuste. È stato molto bravo a farmi capire subito il suo metodo di lavoro. Mi chiede di essere equilibrato, compatto, il più alto possibile. Rispetto al Cagliari mi trovo più sull’uomo. Vedo un allenatore forte, gli piace dare ritmo alla squadra, far viaggiare il pallone".
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.