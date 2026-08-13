Ex Lazio | Milan, Gila sta migliorando: quando potrebbe tornare
13.08.2026 11:00 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
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RASSEGNA STAMPA - Arrivano buone notizie da Milanello sul fronte Mario Gila. L'ex difensore della Lazio per la prima volta ieri si è allenato parzialmente in gruppo dopo l’infortunio che lo aveva fermato durante la partita contro il Celtic dello scorso 25 luglio. Il classe 2000 spera di strappare una convocazione per la partita amichevole contro il Manchester United, ma soprattutto di essere a disposizione di Amorim per il primo appuntamento stagionale del 23 agosto contro il Torino.
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Roma, 2000. Redattore per lalaziosiamonoi.it. Speaker, addetto social e redattore per Radio Laziale. Redattore per Lottomatica.sport, Planetwin365.news, Goldbetlive.it e Calcio.com.