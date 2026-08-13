Lazio, da Cataldi a Tavares: il punto sugli infortunati

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RASSEGNA STAMPA - Cataldi e Isaksen vedono finalmente il rientro dopo l'intervento per la pubalgia, mentre a Formello si fa il punto sul resto dell'infermeria.

Come scrive il Corriere dello Sport, Tavares è rientrato dal Portogallo dopo una visita specialistica per l'infiammazione al ginocchio, che gli ha impedito di giocare tutte e sei le amichevoli estive. Pedraza, dunque, è ormai davanti nelle gerarchie sulla fascia sinistra.

Ai box restano Artistico e Przyborek, alle prese con una lieve lesione al polpaccio, mentre Pellegrini ha smaltito i problemi alla caviglia.