Lazio, da Cataldi a Tavares: il punto sugli infortunati
13.08.2026 10:15 di Chiara Scatena Twitter: @@ChiaraScatena
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RASSEGNA STAMPA - Cataldi e Isaksen vedono finalmente il rientro dopo l'intervento per la pubalgia, mentre a Formello si fa il punto sul resto dell'infermeria.
Come scrive il Corriere dello Sport, Tavares è rientrato dal Portogallo dopo una visita specialistica per l'infiammazione al ginocchio, che gli ha impedito di giocare tutte e sei le amichevoli estive. Pedraza, dunque, è ormai davanti nelle gerarchie sulla fascia sinistra.
Ai box restano Artistico e Przyborek, alle prese con una lieve lesione al polpaccio, mentre Pellegrini ha smaltito i problemi alla caviglia.
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Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.