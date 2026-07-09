Lazio, Noslin assente al raduno di Formello: il motivo
09.07.2026 15:42 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
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Inizia ufficialmente la stagione della Lazio 2026/2027. La squadra biancoceleste, nella giornata odierna, si è ritrovata nel Centro Sportivo di Formello per iniziare l’iter delle visite mediche d’idoneità in vista della prima parte della preparazione estiva che prenderà il via il prossimo 13 luglio.
Tra i presenti non è passata inosservata l’assenza di Tj Noslin. Come raccolto della nostra redazione nessun problema per l’olandese che ha l’influenza e farà le visite mediche nei prossimi giorni.
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