Torino, nello staff di Abate anche un ex Lazio: ecco chi è
C’è anche un po' di Lazio nello staff del nuovo Torino targato Ignazio Abate. La società granata ha infatti reso noto lo staff del nuovo tecnico che ha scelto Lucas Biglia come Collaboratore Tecnico. Biglia e Abate sono stati, tra l’altro, ex compagni ai tempi del Milan.
Di seguito lo staff tecnico del Torino:
Allenatore: Ignazio Abate
Allenatore in seconda: Gabriel Raimondi
Collaboratore Tecnico: Lucas Biglia
Collaboratore Tecnico: Luigi Agnelli
Match Analyst: Dario Cucinotta
Preparatore Atletico: Alessandro Micheli
Preparatore Atletico: Rocco Perrotta
Preparatore Atletico: Enrico Busolin
Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno
Preparatore dei Portieri: Stefano Del Corno
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