Torino, nello staff di Abate anche un ex Lazio: ecco chi è

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© foto di Federico Serra

C’è anche un po' di Lazio nello staff del nuovo Torino targato Ignazio Abate. La società granata ha infatti reso noto lo staff del nuovo tecnico che ha scelto Lucas Biglia come Collaboratore Tecnico. Biglia e Abate sono stati, tra l’altro, ex compagni ai tempi del Milan.

Di seguito lo staff tecnico del Torino:

Allenatore: Ignazio Abate

Allenatore in seconda: Gabriel Raimondi

Collaboratore Tecnico: Lucas Biglia

Collaboratore Tecnico: Luigi Agnelli

Match Analyst: Dario Cucinotta

Preparatore Atletico: Alessandro Micheli

Preparatore Atletico: Rocco Perrotta

Preparatore Atletico: Enrico Busolin

Preparatore dei Portieri: Paolo Di Sarno

Preparatore dei Portieri: Stefano Del Corno

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