Lazio, Mattei: "Fuggi fuggi generale. Chi ha ambizione, scappa!"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

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Intervenuto ai mcirofoni di Radiosei, anche Stefano Mattei si è espresso sul momento complicato di casa Lazio, anche per quanto riguarda il mercato. Ad oggi, i biancocelesti hanno potuto accogliere solamente Pedraza. Ecco allora le parole del giornalista sull'argomento:

“Sembra saltato Greenwood, è saltato Asp. Qualcuno ha avuto il coraggio di paragonare le situazioni, ma la differenza è che la trattativa per Greenwood partiva da 50-60 milioni, con uno stipendio da 11. Il rapporto è impossibile da fare.

Quello che stiamo vivendo si pò sintetizzare con una frase di Daniele Rindone letta questa mattina sul Corriere dello Sport ‘la paura è che il futuro sia passato’. Questa frase dice tutto.

Provedel? Il fuggi fuggi qui è generale, anche nella Women. Chi ha un minimo di ambizione cerca di andare via, resta chi non ha mercato. Emblematici anche i rifiuti di Peruzzi, Lulic e Radu”.