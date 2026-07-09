Lazio, rebus Taylor: in mediana o sulla trequarti? Gattuso riflette
09.07.2026 09:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Con l’inizio del ritiro tornano ad affacciarsi anche questioni di campo in casa Lazio. La principale riguarda la posizione che il nuovo allenatore Gennaro Gattuso sceglierà per Kenneth Taylor.
L’olandese è arrivato a gennaio dall’Ajax e si è subito ritagliato un ruolo da protagonista nella Lazio, che però sotto la guida Gattuso dovrebbe tornare al 4-2-3-1.
Come riporta l’edizione odierna del Messaggero il tecnico biancoceleste potrebbe anche decidere di mettere Taylor alle spalle della punta, sfruttando la tecnica dell’olandese e i tempi di inserimento. Ma le valutazioni saranno fatte solo a partire da lunedì, quando dalle idee si passerà alle prove sul campo.
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.