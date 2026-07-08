NEWS | Wimbledon, Sinner-Djokovic: data, orario e dove vedere il match

08.07.2026 17:15 di  Jessica Reatini  Twitter:    vedi letture
NEWS | Wimbledon, Sinner-Djokovic: data, orario e dove vedere il match

Esattamente come un anno fa. A Wimbledon, in semifinale, sarà ancora Sinner contro Djokovic. Il numero uno al mondo ha battuto Struff in poco più di dure ore mentre, per il campione serbo, la battaglia con Auger-Aliassime è durata più di cinque ore. La sfida tra Sinner e Djokovic che mette in  palio un posto in finale a Wimbledon è in programma... <<< SINNER-DJOKOVIC >>>

Jessica Reatini
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Jessica Reatini
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