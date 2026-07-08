Tilman J. Fertitta: "Mi piacerebbe comprare una squadra di calcio in Italia"

Un passo indietro su Tilman J. Fertitta. È un profilo di cui ha parlato milanofinanza.it, a cui sarebbe arrivata la proposta di acquistare la Lazio da parte di alcuni uomini tra tifosi e manager di Stato, che negli ultimi mesi hanno maneggiato il dossier della società biancoceleste. L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, nonché proprietario degli Houston Rockets, franchigia NBA, ha incontrato il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis a fine giugno, a bordo del suo yacht.

È lì che Fertitta ha rilasciato alcune dichiarazioni, anche legate al calcio: "Nei prossimi due anni e mezzo in qualità di ambasciatore non potrò concludere alcun affare con l’Italia, ma posso dirvi che dopo mi piacerebbe molto possedere una squadra di calcio in Italia. Sarebbe un grande onore per me. Se sarà il Napoli? Nessuna città o luogo in particolare, non posso dirlo". Come riportato da milanofinanza.it, Lotito continua a riferire di non voler vendere la Lazio, valutandola un miliardo di euro.