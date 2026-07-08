UFFICIALE - Lazio, Cuzzarella è un nuovo giocatore del Casarano: l'annuncio
Cristian Cuzzarella è un nuovo giocatore del Casarano. Come vi abbiamo raccontato, l'esterno lascia la Lazio e si unisce al club pugliese. Di seguito il comunicato ufficiale del club.
"La società Casarano calcio comunica di aver acquisito le prestazioni professionali del calciatore Cristian Cuzzarella, attaccante esterno, classe 2006, svincolatosi dalla S.S.Lazio.
Cuzzarella ha mosso i primi passi nell’Atletico Morena prima di essere acquistato dal settore giovanile della S.S. Lazio nell’estate del 2021, dove ha giocato nelle selezioni Under 16, Under 18 e infine nella formazione Primavera. Nella stagione appena conclusa Cuzzarella ha disputato 36 gare, segnando 2 gol e fornendo 3 assist.
Il calciatore ha sottoscritto un contratto che lo legherà alla società rossazzurra per tre anni".