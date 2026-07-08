Calciomercato Lazio | Dominguez, c'è la prima offerta: le cifre e i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La giornata di oggi sarà occasione di confronto in casa Lazio. La società biancoceleste - Lotito e Fabiani - si incontreranno a Formello con Gattuso alla vigilia dell'inizio della nuova stagione. Tra gli argomenti messi sul tavolo ci sarà anche il mercato, con particolare riferimento al sostituto di Mario Gila. Il difensore spagnolo, ormai passato al Milan, era considerato dal tecnico una pedina fondamentale. Andrà sostitutito con un centrale giovane e affidabile, l'attenzione sarebbe quindi ricaduta su Sergi Dominguez della Dinamo Zagabria. Secondo quanto riportato dal Messaggero, la Lazio avrebbe messo sul piatto un'offerta da circa 10 milioni di euro. Se il club croato dovesse accettare allora si proseguirebbe con la trattativa, altrimenti la Lazio sarebbe pronta addirittura a tirarsi fuori e a virare verso altri obiettivi.