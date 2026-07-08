Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: il Porto frena per Tavares

08.07.2026 09:45 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: il Porto frena per Tavares
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta a chiudere anche questo mercato con un saldo positivo. La linea della società, ribadisce La Repubblica, resta quella già adottata a gennaio, quando, a fronte di circa 60 milioni di euro incassati dalle cessioni, ne furono reinvestiti circa 30. Anche quest'estate l'obiettivo è mantenere il bilancio in attivo, motivo per cui le operazioni in entrata dipenderanno dalle uscite. 

Parlando di uscite, si registra una battuta d'arresto nella trattativa tra Lazio e Porto per Nuno Tavares. Il club portoghese, al momento, ha rallentato i contatti e l'operazione resta in stand-by. 

Per l'attacco il primo nome resta quello di Roberto Piccoli. La Lazio punta a portarlo a Formello, ma l'operazione potrà decollare soltanto in caso di una cessione nel reparto offensivo. A lasciare il club dovrà essere uno tra Dia e Ratkov, liberando così spazio per il nuovo centravanti.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.