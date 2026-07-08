Calciomercato Lazio | Capitolo uscite: il Porto frena per Tavares
RASSEGNA STAMPA - La Lazio punta a chiudere anche questo mercato con un saldo positivo. La linea della società, ribadisce La Repubblica, resta quella già adottata a gennaio, quando, a fronte di circa 60 milioni di euro incassati dalle cessioni, ne furono reinvestiti circa 30. Anche quest'estate l'obiettivo è mantenere il bilancio in attivo, motivo per cui le operazioni in entrata dipenderanno dalle uscite.
Parlando di uscite, si registra una battuta d'arresto nella trattativa tra Lazio e Porto per Nuno Tavares. Il club portoghese, al momento, ha rallentato i contatti e l'operazione resta in stand-by.
Per l'attacco il primo nome resta quello di Roberto Piccoli. La Lazio punta a portarlo a Formello, ma l'operazione potrà decollare soltanto in caso di una cessione nel reparto offensivo. A lasciare il club dovrà essere uno tra Dia e Ratkov, liberando così spazio per il nuovo centravanti.