Lazio, confermati i cambi nel settore medico: ecco tutti i nomi
07.07.2026 12:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - Il nuovo staff medico della Lazio prende forma. Come riportato da Il Corriere dello Sport, il responsabile ortopedico sarà Francesco Franceschi, primario dell'Ospedale San Pietro Fatebenefratelli e docente di ortopedia all'Università degli Studi Link Roma, mentre il dottor Pietro Monachino sarà il medico sociale (prima stava alla Women). Il direttore sanitario, invece, resterà il dottor Ivo Pulcini. Scartate quindi le ipotesi di Emanuele Gregorace, che ha rinunciato all'offerta del club biancoceleste dopo i numerosi commenti ricevuti sui social per il suo passato alla Roma, e del dottor Gatteschi, ex Empoli.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.