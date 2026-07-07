NEWS | Wimbledon, Sinner-Struff: data, orario e dove vedere il match
07.07.2026 12:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Prosegue il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon. Dopo aver battuto il giapponese Mochizuki il numero uno al mondo ora se la vedrà con il tedesco Jan-Lennard Struff che, invece, nel turno precedente, ha avuto la meglio su Hurkacz costretto al ritiro causa infortunio. La sfida tra Sinner e Struff andrà in scena... <<< SINNER-STRUFF >>>
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