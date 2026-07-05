Lazio, Nesta torna a Formello: ecco quando e il motivo
05.07.2026 13:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandro Nesta tornerà a Formello. L'ex difensore tornerà nel centro sportivo della Lazio in occasione dell'amichevole del suo Avellino, che allenerà a partire da questa stagione, contro i biancocelesti. La garà è in programma per sabato 1 agosto alle ore 11 allo stadio Mirko Fersini di Formello e sarà aperta al pubblco, che potrà riabbracciare il vecchio capitano.
autore
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.