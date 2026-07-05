Lazio Paracadutismo, show di una settimana a Nettuno: tutti i dettagli
Dal 7 al 12 luglio Nettuno ospiterà, per il terzo anno consecutivo, il Campionato Italiano Assoluto di Paracadutismo Sportivo – Discipline Classiche. La manifestazione è organizzata grazie alla collaborazione tra tre realtà di riferimento del paracadutismo italiano – l'Aeroclub Real Lazio, il Crazy Fly e la S.S. Lazio Paracadutismo – con il patrocinio del Comune di Nettuno.
Il palcoscenico dell'evento sarà l'Aviosuperficie ARMA di Nettuno, dove per un'intera settimana i migliori specialisti italiani si contenderanno i titoli nazionali nelle discipline dello Stile in caduta libera e della Precisione in atterraggio, dando vita a centinaia di lanci e a uno spettacolo di grande impatto.
Ad aprire la manifestazione sarà la cerimonia inaugurale, in programma martedì 7 luglio 2026 alle ore 18 al Porto Turistico Marina di Nettuno. Per l'occasione, i plurimedagliati atleti azzurri si esibiranno in spettacolari lanci dimostrativi, regalando al pubblico uno show che inaugurerà ufficialmente la settimana tricolore del paracadutismo.
In merito all'evento, è intervenuto il presidente della S.S. Lazio Paracadutismo Carmine (Lino) Della Corte: “Questo campionato è motivo di grande orgoglio per noi della SS.Lazio per essere stati scelti per il terzo anno consecutivo come organizzatori di un campionato prestigioso, che torna a Nettuno scegliendo questa volta il Porto Marina di Nettuno quale location della spettacolare cerimonia di apertura. La città di Nettuno potrebbe essere una delle sedi papabili per il prossimo Mundial del 2030 qualora Roma avanzasse la propria candidatura e le fosse assegnata. Parteciperanno a questa terza edizione nomi prestigiosi del paracadutismo italiano e vedremo se quest’anno gli atleti della Scuola Nazionale, dell’Esercito o della stessa Lazio riusciranno a portare via il titolo alla squadra dei Carabinieri, attuali campioni in carica. Un ringraziamento speciale va ad Arianna di Magno che da venticinque anni porta avanti questo meraviglioso centro di Paracadutismo fondato da suo padre Chicco di Magno al quale il centro è intitolato così come il Trofeo Chicco Di Magno“.