Mondiali 2026: in campo il Brasile, questa notte l'Inghilterra. Il programma
05.07.2026 12:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Proseguono le ultime sfide valide per gli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Dopo la Francia, che ha ottenuto il pass per lo step successivo del torneo battendo il Paraguay, e il Marocco, che si è imposto senza appello sul Canada, questa sera sarà il turno di una delle partite più interessanti degli ultimi giorni, quella tra Brasile e Norvegia.
La gara si giocherà al MetLife Stadium con fischio d'inizio fissato alle 22.00. Questa notte, invece, toccherà all'Inghilterra, che sfiderà il Messico, uno dei tre Paesi ospitanti di questa Coppa del Mondo.
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