Ex Lazio | Ibrahimovic resta al Bayern Monaco: la scelta del club
04.07.2026 22:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
L'occasione con la prima squadra del Bayern Monaco. Arijon Ibrahimovic resta in Baviera: come riportato da Fabrizio Romano, il centrocampista non partirà di nuovo in prestito ma resterà alla corte di Kompany. Dopo aver girato tanto, come le esperienze con Frosinone, Lazio e Heidenheim, ora il classe 2005 avrà una grande opportunità. Su di lui c'erano diversi club, tra cui il Werder Brema. Per la prossima stagione, però, sono stati respinti tutti i sondaggi: giocherà al Bayern Monaco.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.