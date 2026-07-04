Lazio, un giovane lascia Formello e passa alla Roma: di chi si tratta
04.07.2026 20:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
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Nuovo addio a Formello. Un altro giovane ha lasciato la Lazio per firmare ufficialmente con la Roma. Come riportato da Gazzetta Regionale, infatti, Filippo Ruggeri si è unito alla formazione giallorossa per continuare la sua crescita. Si tratta di un ragazzo classe 2013, di ruolo difensore centrale. La prossima stagione giocherà nella squadra Under 14 di Trigoria.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.