Lazio, Romagnoli ufficializza l'addio: "Avrei voluto salutarvi in altro modo" - VD
03.07.2026 07:25 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: Lalaziosiamonoi.it
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Nel corso della manifestazione dei tifosi della Lazio contro la società, è stato mandato in onda anche il video-messaggio di Alessio Romagnoli, che ha ufficializzato il proprio addio:
"Ciao ragazzi, mando questo video per augurarvi una buona giornata. Colgo l’occasione per salutarvi e ringraziarvi, dopo quattro anno lascio questo club. Siete stati fondamentali per me, mi avete dato tantissimo amore. Il rammarico è non avervi salutato bene allo stadio, sappiamo però la situazione. Avremo modo di salutarci presto. Ho sempre cercato uno di voi in campo, spero abbiate apprezzato. Grazie ancora a tutti".
Pubblicato il 2/07
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Giornalista sportiva, appassionata di calcio e tifosa della Lazio, da sempre. Curiosa per natura, determinata per scelta, competitiva ma solo al Fantacalcio. Computer sempre a portata di mano, occhi sul campo. Mi piace raccontare storie che parlano di passione, sogni ed emozioni.