Lazio, guarda Ivanovic: ha vinto subito un trofeo con il Lens
17.08.2026 16:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Una serata totalmente all'apposto per la Lazio e Franjo Ivanovic. Il centravanti sarebbe potuto essere all'Olimpico con la maglia biancoceleste, prendendo parte alla clamorosa disfatta in Coppa Italia contro il Mantova. Invece era da tutt'altra parte, a giocare con il Lens la finale della Supercoppa francese contro il PSG. E grazie a un gol di Thauvin, la squadra di Töppmoller ha anche alzato il trofeo battendo i campioni d'Europa di Luis Enrique. Subito una prima gioia quindi per il centravanti croato (in campo da titolare per tutto il primo tempo), che ha preferito andare a giocare in Ligue 1 (e la Champions League) rispetto a firmare per la Lazio di Gattuso, che ha iniziato nel peggiore dei modi la sua stagione.
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Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.