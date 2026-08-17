Lazio - Mantova, Pellegrini ha il gol sulla coscienza: le pagelle dei quotidiani
17.08.2026 10:15 di Michele Cerrotta Twitter: @@cerrottamichele
RASSEGNA STAMPA - Dalla serata negativa di Pedraza a quella identica di Pellegrini. Cambiando l’interprete non è variato il rendimento sulla fascia sinistra della difesa della Lazio durante la gara con il Mantova. Un cross da cui è nata una potenziale occasione biancoceleste per Luca Pellegrini, poi sulla coscienza tutta l’inspiegabile morbidezza in copertura su Bragantini nell’azione che ha portato al vantaggio lombardo. Un errore che i quotidiani non perdonano: di seguito le sue pagelle.
CORRIERE DELLO SPORT - Pellegrini 4.5
LA GAZZETTA DELLO SPORT - Pellegrini 4
IL MESSAGGERO - Pellegrini 4.5
CORRIERE DELLA SERA - Pellegrini 5
TUTTOSPORT - Pellegrini 6
IL TEMPO - Pellegrini 5.5
autore
Romano, classe 1994. Già da bambino sognavo di essere un giornalista, dal 2021 ho fatto della mia passione un lavoro. Dove è la Lazio ci sono anch’io.