Ex Lazio | Filippini ricorda il derby di Di Canio: "Un'emozione irripetibile"
RASSEGNA STAMPA - I gemelli Filippini hanno rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Foglio. Tra i vari argomenti affrontati, i due ricordano i momenti più belli vissuti da calciatori. Emanuele ricorda una salvezza del Brescia all’ultima giornata, dopo una stagione maledettamente complicata. Antonio quel derby vinto dalla Lazio per 3 a 1, passato alla storia per il gol di Di Canio provocatoriamente festeggiato sotto la Curva Sud. Di seguito il racconto di Antonio:
“È stato il culmine, il delirio, il momento più bello. Ricorderemo per sempre quel calore che si sprigionava dagli spalti, quell’atmosfera unica, la felicità negli occhi di mister Papadopulo e di tutti i miei compagni, Di Canio che urlava la sua gioia come un tifoso ragazzino. Un’emozione irrepetibile”.