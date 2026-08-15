Ex Lazio | Filippini ricorda il derby di Di Canio: "Un'emozione irripetibile"

15.08.2026 10:15 di  Simone Locusta   vedi letture
Ex Lazio | Filippini ricorda il derby di Di Canio: "Un'emozione irripetibile"
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© foto di Federico De Luca

RASSEGNA STAMPA - I gemelli Filippini hanno rilasciato un'intervista ai taccuini de Il Foglio. Tra i vari argomenti affrontati, i due ricordano i momenti più belli vissuti da calciatori. Emanuele ricorda una salvezza del Brescia all’ultima giornata, dopo una stagione maledettamente complicata. Antonio quel derby vinto dalla Lazio per 3 a 1, passato alla storia per il gol di Di Canio provocatoriamente festeggiato sotto la Curva Sud. Di seguito il racconto di Antonio:

“È stato il culmine, il delirio, il momento più bello. Ricorderemo per sempre quel calore che si sprigionava dagli spalti, quell’atmosfera unica, la felicità negli occhi di mister Papadopulo e di tutti i miei compagni, Di Canio che urlava la sua gioia come un tifoso ragazzino. Un’emozione irrepetibile”.

Simone Locusta
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Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.