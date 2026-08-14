Lazio, il video dell'arrivo di Frattesi a Fiumicino - VIDEO

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Davide Frattesi è arrivato a Fiumicino. Il nuovo centrocampista della Lazio, in arrivo dall'Inter, è sbarcato nella Capitale. Sciarpa al collo e prime foto con i tifosi. Il calciatore è poi andato a Formello per iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste. CLICCA QUI PER IL VIDEO