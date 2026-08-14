Calciomercato Lazio | Frattesi, si sblocca la situazione: il giocatore è a Roma

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AGGIORNAMENTO ORE 18:15 - Il centrocampista è partito da Linate intorno alle 17:12 ed è atterrato all'aeroporto di Fiumicino pochi minuti fa, pronto per iniziare la sua nuova avventura in biancoceleste. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA L'ARRIVO DI FRATTESI

AGGIORNAMENTO 17.00 - Giocatore in viaggio verso Roma, ma c'è un ritardo nel volo. Spunta la foto a Linate in attesa di prendere il volo per la Capitale. CLICCA QUI PER SEGUIRE IN DIRETTA L'ARRIVO DI FRATTESI

AGGIORNAMENTO 13.00 - Abbiamo ricostruito quanto successo nelle ultime ore: le cause dell'intoppo e la soluzione trovata dai club per permettere alla Lazio di tesserare Frattesi sin da subito. Qui la ricostruzione completa.

AGGIORNAMENTO 12.15 - Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Inter e Lazio hanno sbloccato la situazione relativa a Davide Frattesi. Il giocatore nelle prossime ore arriverà nella Capitale. Confermate formule e cifra.

AGGIORNAMENTO 11.52 - La Lazio e l'Inter si stanno muovendo per sbloccare la situazione relativa a Davide Frattesi. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, le parti starebbero cercando l'accordo su una nuova formula: "un prestito molto alto a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 milioni più bonus più 50% di futura rivendita".

AGGIORNAMENTO 11.15 - Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, dalla Lega non è arrivato l'ok su alcuni parametri finanziari che sono attualmente sotto analisi. Per il momento Frattesi non partirà per la Capitale ma resterà a Milano in attesa di aggiornamenti.

CALCIOMERCATO LAZIO - Davide Frattesi stava per prendere il volo che lo avrebbe portato a Roma, ma in casa Lazio i colpi di scena sono sempre dietro l'angolo. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, la Lega di Serie A avrebbe sospeso il passaggio del classe 1999 dall'Inter a i biancocelesti, non autorizzando per ora il trasferimento. Il motivo sarebbe legato a questioni relative agli indici finanziari. Nei prossimi minuti si attendono aggiornamenti.