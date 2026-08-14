Calciomercato Lazio | Possono arrivare due attaccanti: la situazione
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio è alla ricerca di un nuovo attaccante da regalare a Gennaro Gattuso. Forse, anche due. Infatti, a modificare ulteriormente gli scenari potrebbe essere la partenza di Ratkov che però, per il momento, non sembra così vicina.
Il serbo avrebbe infatti rifiutato una proposta del Southampton. La strategia della Lazio, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, prevede l'acquisto di un centravanti titolare, con Ratkov destinato a restare come vice, ruolo nel quale Gattuso sarebbe disposto a lavorare per valorizzarlo.
Va però detto che di fronte a un'offerta importante, il club non si tirerebbe indietro e gli scenari potrebbero cambiare, fino a ipotizzare l'arrivo di due nuovi attaccanti. Anche perché Dia non viene considerato dal tecnico una vera alternativa nel ruolo. Tutto resta in evoluzione.