FORMELLO - Lazio, Gattuso riflette sul modulo: Dia più di Ratkov, gli altri...

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Si avvicina l'esordio stagionale della Lazio. Il primo impegno ufficiale sarà in Coppa Italia: domenica all'Olimpico arriverà il Mantova per i trentaduesimi di finale. Sul campo sono già scattate le prove tattiche: in attesa degli arrivi dal mercato (Frattesi svolgerà venerdì le visite mediche), Gattuso riflette sulle scelte, a partire dal modulo.

Come nell'ultima amichevole a Frosinone, il tecnico biancoceleste dovrebbe riproporre il 4-3-3 dal primo minuto. Pochi dubbi in difesa: di fronte a Mandas in porta giocheranno Marusic, Doekhi, Provstgaard e Pedraza. In bilico la convocazione di Nuno Tavares, mentre Pellegrini tornerà a disposizione. A centrocampo spazio di nuovo a Dele-Bashiru, Rovella e Taylor.

Ci sarà ancora da aspettare per il rientro di Cataldi, così come per quello di Isaksen. Dopo le rispettive operazioni per la pubalgia, avranno bisogno di due-tre settimane per tornare al 100%. Oltre a Patric e Gigot saranno out anche Przyborek e Artistico, alle prese con una lieve lesione al polpaccio. Il tridente d'attacco sarà composto da Noslin e Zaccagni sulle fasce, con Dia in vantaggio su Ratkov al centro.