Messi torna in campo dopo la morte del padre: ma viene eliminato

Fonte: ANSA

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Lionel Messi ha fatto un emozionante ritorno in campo dopo la morte del padre e le sue allusioni al ritiro, ma non è bastato all'Inter Miami che è stata eliminata dalla Leagues Cup con una sconfitta per 3-2 contro i messicani del León. Il capitano del Miami è tornato in Florida dall'Argentina martedì sera dopo aver partecipato al funerale del padre ed è entrato in campo all'inizio del secondo tempo, accolto da una grande ovazione.

Messi ha partecipato al funerale del padre, Jorge, domenica. Jorge, che era il suo agente, è morto la scorsa settimana all'età di 68 anni. Mercoledì mattina Messi ha pubblicato un commovente tributo al padre sui social media, ammettendo di non essere sicuro di voler continuare a giocare a calcio. "Non so cosa farò senza di te, non so come andare avanti", ha scritto. "Ho sempre giocato a calcio, e ora ho seri dubbi che continuerò a farlo ancora a lungo".

Il Miami era in vantaggio per 1-0, ma due gol del colombiano Daniel Arcila hanno permesso al León di rimontare e vincere, diventando così la prima squadra a qualificarsi per i quarti di finale del torneo tra club di MLS e LigaMx. Messi si era reso disponibile per l'allenatore Guillermo Hoyos per il disperato tentativo del Miami di avanzare nella Leagues Cup.